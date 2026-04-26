Китай погрожує ЄС через нові санкції проти росії

26 квітня 2026, 14:33
Фото: з вільного доступу
Пекін заявив про незадоволення новим пакетом обмежень і обіцяє заходи у відповідь.

Китай заявив про незгоду з новим пакетом санкцій Європейського Союзу проти росії та пообіцяв вжити відповідних заходів після включення до списку китайських компаній. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

У Міністерстві торгівлі КНР заявили, що рішення ЄС суперечить попереднім домовленостям і підриває основу політичної взаємодії між Пекіном і Брюсселем.

"Незважаючи на неодноразові заперечення Китаю, ЄС включив китайські компанії до 20-го пакета санкцій проти рф", – зазначили у відомстві.

У Пекіні наголосили, що висловлюють глибоке незадоволення і рішучий протест проти такого кроку, а також попередили, що наслідки санкцій можуть вплинути на відносини з ЄС.

Європейський Союз раніше оприлюднив 20-й пакет санкцій проти росії, до якого, зокрема, увійшли китайські компанії, що, за даними Брюсселя, могли постачати товари подвійного призначення для російського оборонного сектору.

 
