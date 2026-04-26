У Румунії втретє за два дні зафіксували уламки дрона

У повіті Тулча на сході Румунії, поблизу кордону з Україною, виявили нові фрагменти безпілотника.

Це вже третій подібний випадок за останні два дні, повідомило Міністерство оборони Румунії.

Уламки знайшли між населеними пунктами Лункавіца та Векерень. Територію оточили правоохоронці, на місце прибули фахівці Міноборони та розвідки для вилучення фрагментів і проведення експертизи.

За фактом інциденту прокуратура при Апеляційному суді Констанци розпочала розслідування.

Напередодні уламки дрона виявили у муніципалітеті Галац, де було пошкоджено майно, а також поблизу Векерень у повіті Тулча. Усі знайдені фрагменти були знешкоджені спеціалістами.

Інциденти сталися після масованої атаки росії по Україні в ніч на 25 квітня, зокрема поблизу українсько-румунського кордону.

