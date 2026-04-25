Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уламки російських дронів впали на територію Румунії

25 квітня 2026, 10:15
Уламки російських дронів впали на територію Румунії
Фото: zn.ua
Жертв немає.

Вночі в суботу, 26 квітня, на території Румунії виявили уламки дронів після масованої російської атаки на Україну.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Радари румунського Міноборони зафіксували дрони, що наближалися до повітряного простору країни. О другій годині ночі з авіабази у Фетешті були підняті два літаки Eurofighter Typhoon британських ВПС. Населення повіту Тулча отримало попередження через систему RO-ALERT о 02:14.

Пілоти зафіксували радарний контакт з ціллю на відстані 1,5 км від Рені – над територією України – і отримали дозвіл на ураження дронів. О 02:31 жителі міста Галац повідомили службі екстреної допомоги про падіння об'єкта.

"За попередніми оцінками, постраждала допоміжна будівля в одному з господарств, а також електричний стовп, без значних пошкоджень. Фрагменти дронів були знайдені в кількох місцях цієї зони, яка була ізольована поліцією Румунії та військовими Міноборони", – йдеться у повідомленні відомства.

Жертв немає.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило дії росії та назвало їх новим викликом для регіональної безпеки в районі Чорного моря. "Подібні інциденти свідчать про неповагу російської федерації до міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", – заявили у відомстві.

Румуніядрониросія загроза

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється