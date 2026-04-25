Уламки російських дронів впали на територію Румунії

Вночі в суботу, 26 квітня, на території Румунії виявили уламки дронів після масованої російської атаки на Україну.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Радари румунського Міноборони зафіксували дрони, що наближалися до повітряного простору країни. О другій годині ночі з авіабази у Фетешті були підняті два літаки Eurofighter Typhoon британських ВПС. Населення повіту Тулча отримало попередження через систему RO-ALERT о 02:14.

Пілоти зафіксували радарний контакт з ціллю на відстані 1,5 км від Рені – над територією України – і отримали дозвіл на ураження дронів. О 02:31 жителі міста Галац повідомили службі екстреної допомоги про падіння об'єкта.

"За попередніми оцінками, постраждала допоміжна будівля в одному з господарств, а також електричний стовп, без значних пошкоджень. Фрагменти дронів були знайдені в кількох місцях цієї зони, яка була ізольована поліцією Румунії та військовими Міноборони", – йдеться у повідомленні відомства.

Жертв немає.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило дії росії та назвало їх новим викликом для регіональної безпеки в районі Чорного моря. "Подібні інциденти свідчать про неповагу російської федерації до міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", – заявили у відомстві.