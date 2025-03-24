В Австрії викрили керовану росією кампанію з поширення дезінформації про Україну – AP

Група була створена після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Cьогодні, 24 березня, австрійський уряд оголосив, що викрив керовану росією кампанію з поширення дезінформації про Україну після затримання в грудні болгарки, яку звинуватили у шпигунстві на користь рф.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Служба внутрішньої розвідки Австрії знайшла докази операції під час аналізу пристроїв, знайдених під час обшуку в будинку жінки, йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ.

Розслідування показало, що через кілька тижнів після того, як кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, був створена осередок, що працював на російську розвідку, і планував широкомасштабну кампанію з дезінформації в німецькомовних країнах, зокрема в Австрії.

За даними Міністерства внутрішніх справ, група була активна в Інтернеті, але також використовувала наклейки та графіті з таким вмістом, як ультраправі символи та націоналістичні заяви, які мали виглядати так, ніби за них відповідальні проукраїнські активісти.

Також відомо, що підозрювана з Болгарії відігравала важливу роль в цих зусиллях і діяла як контактна особа розвідки, заявили в міністерстві.

У відомстві додали, що вона зізналася в тому, що працювала на осередок, зокрема, у 2022 році.

Раніше ми писали, що Британія судить громадян Болгарії, підозрюваних у шпигунстві на користь рф.