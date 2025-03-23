Міністр оборони Великої Британії закликав уряд захистити британських миротворців.

російський диктатор владімір путін може використати Європейський суд із прав людини як зброю проти британських військових, яких буде відправлено в Україну в рамках миротворчої місії.

Про це прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і главу оборонного відомства Сполученого Королівства Джона Гілі попередив тіньовий міністр оборони Британії Джеймс Картлідж, передає The Telegraph.

Уточнюється, що він написав відповідного листа, зазначивши, що британські війська, які буде відправлено в Україну, можуть зіткнутися з "прикрими" судовими переслідуваннями за "порушення прав людини", як це було після попередніх операцій в Іраку, Афганістані та Північній Ірландії.

"Ви знаєте, що британські війська, які служили в Іраку, зіткнулися з великою кількістю прикрих претензій щодо їхньої поведінки. Військовослужбовці та ветерани стурбовані можливими претензіями, які можуть бути висунуті проти них на потенційному українському театрі військових дій", - зазначив він у листі.

У зв'язку з цим Картлідж закликав уряд максимально захистити військових, санкціонувавши відступ від Європейської конвенції про права людини для захисту солдатів, яких буде відправлено в Україну для стримування росії.

"Щоб забезпечити максимальний захист наших сил, я настійно закликаю вас розглянути можливість відступу від ЄКПЛ на час перебування сил Великої Британії в Україні", - додав політик.

Нагадаємо, план Великої Британії і Франції щодо миротворчого контингенту в Україні передбачає розгортання до 30 тисяч європейських військ – однак він залежить від того, чи вдасться переконати президента США погодитися на обмежену військову роль Сполучених Штатів.

Миротворчі сили в Україні включатимуть не лише наземні війська. Місій передбачає також авіацію та флот союзників.