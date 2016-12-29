Суд відмовився скасувати формулу ціни вугілля "Роттердам +"
"Суддя Іщук прийняв рішення відмовити в задоволенні позову щодо скасування Роттердама +. Шість наших сьогоднішніх клопотань про залучення свідків, АМКУ, міністра енергетики відхилені. Тижневий судовий спринт (на прохання НКРЕКП) завершився прогнозовано", - написав Герус на сторінці у соцмережі.
Він додав, що подасть апеляцію.
Нагадаємо, НКРЕКП в кінці квітня почала застосування нового порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, затвердивши її на другий-четвертий квартали 2016 року. Порядок передбачає визначення ціни вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до України".
Тобто за формулою "Роттердам+" вугілля українських виробників купується за ціною палива в нідерландському порту Роттердам (південноафриканське або американське вугілля, транспортоване морем до порту). При цьому до ціни додали ще й уявну вартість перевезення з Роттердама в Україну і перевалку такого вугілля в порту.
Після прийняття формули облігації вугільно-енергетичного монополіста компанії ДТЕК Ріната Ахметова зросли на 40%.
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