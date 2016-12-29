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Суд відмовився скасувати формулу ціни вугілля "Роттердам +"

Колишній член НКРЕКП, який подавав позов, вирішив йти в апеляційний суд
Окружний адміністративний суд Києва відмовив колишньому члену Нацкомісії регулювання енергетики і комунальних послуг Андрію Герусу у скасуванні формули ціни на вугілля, яке держава закуповує для теплоелектростанцій.
Суд відмовився скасувати формулу ціни вугілля "Роттердам +" Фото: atn.ua

"Суддя Іщук прийняв рішення відмовити в задоволенні позову щодо скасування Роттердама +. Шість наших сьогоднішніх клопотань про залучення свідків, АМКУ, міністра енергетики відхилені. Тижневий судовий спринт (на прохання НКРЕКП) завершився прогнозовано", - написав Герус на сторінці у соцмережі.

Він додав, що подасть апеляцію.

Нагадаємо, НКРЕКП в кінці квітня почала застосування нового порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, затвердивши її на другий-четвертий квартали 2016 року. Порядок передбачає визначення ціни вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки до України".

Тобто за формулою "Роттердам+" вугілля українських виробників купується за ціною палива в нідерландському порту Роттердам (південноафриканське або американське вугілля, транспортоване морем до порту). При цьому до ціни додали ще й уявну вартість перевезення з Роттердама в Україну і перевалку такого вугілля в порту.

Після прийняття формули облігації вугільно-енергетичного монополіста компанії ДТЕК Ріната Ахметова зросли на 40%.

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29 12 2016 23:17
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