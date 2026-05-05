Головний піарник Орбана готовий віддати бізнес новому уряду

05 травня 2026, 21:48
Головний піарник Орбана готовий віддати бізнес новому уряду
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
У "Тисі" заявили, що бізнесмен домінував на всьому ринку державних комунікацій.

Дьюла Балаші, один з провідних гравців Угорщини у сфері медіа, запропонував передати свої фірми та частину своїх інвестицій державі, коли новий уряд прийде до влади. Бізнесмен володіє кількома медіакомпаніями, які понад десять років розробляли урядові кампанії та отримували вигідні державні контракти.

Про це пише Reuters.

"Я пропоную угорській державі групу компаній, яку я створював 22 роки, яка зараз виконує завдання з організації заходів, комунікацій та закупівлі медіа для держави та уряду", – заявив Балаші виданню Kontroll.

За його словами, він робить це не тому, що йому "є що приховувати". Причиною свого кроку він назвав те, що вважає, що діяльність його компаній "виходить за рамки діяльності з ринкових комунікацій", і тому їх місце – у державному секторі.

Журналісти вказують, що фірми Балаші розробили антиукраїнську виборчу кампанію Орбана, яка представила квітневе голосування як вибір між війною та миром. Балаші каже, що його компанії виграли державні закупівельні контракти, які були "цілком прозорими". Він також сказав, що рахунки кількох його компаній були заморожені минулого понеділка. 

Водночас майбутній премʼєр Угорщини Петер Мадяр коротко прокоментував інтерв'ю Балаші. Він заявив, що система Орбана "може зазнати краху набагато швидше, ніж хтось міг би подумати". 

"Це людина, яку ми знаємо як виробника білбордів "Фідес", і яка протягом останніх восьми років практично домінувала на всьому ринку державних комунікацій", – заявив Марк Раднаї, заступник голови партії Мадяра "Тиса".

Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
