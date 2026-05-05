Головний піарник Орбана готовий віддати бізнес новому уряду

У "Тисі" заявили, що бізнесмен домінував на всьому ринку державних комунікацій.

Дьюла Балаші, один з провідних гравців Угорщини у сфері медіа, запропонував передати свої фірми та частину своїх інвестицій державі, коли новий уряд прийде до влади. Бізнесмен володіє кількома медіакомпаніями, які понад десять років розробляли урядові кампанії та отримували вигідні державні контракти.

Про це пише Reuters.

"Я пропоную угорській державі групу компаній, яку я створював 22 роки, яка зараз виконує завдання з організації заходів, комунікацій та закупівлі медіа для держави та уряду", – заявив Балаші виданню Kontroll.

За його словами, він робить це не тому, що йому "є що приховувати". Причиною свого кроку він назвав те, що вважає, що діяльність його компаній "виходить за рамки діяльності з ринкових комунікацій", і тому їх місце – у державному секторі.

Журналісти вказують, що фірми Балаші розробили антиукраїнську виборчу кампанію Орбана, яка представила квітневе голосування як вибір між війною та миром. Балаші каже, що його компанії виграли державні закупівельні контракти, які були "цілком прозорими". Він також сказав, що рахунки кількох його компаній були заморожені минулого понеділка.

Водночас майбутній премʼєр Угорщини Петер Мадяр коротко прокоментував інтерв'ю Балаші. Він заявив, що система Орбана "може зазнати краху набагато швидше, ніж хтось міг би подумати".

"Це людина, яку ми знаємо як виробника білбордів "Фідес", і яка протягом останніх восьми років практично домінувала на всьому ринку державних комунікацій", – заявив Марк Раднаї, заступник голови партії Мадяра "Тиса".