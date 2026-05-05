Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС вимагає від США повернутися до тарифів торговельної угоди

05 травня 2026, 20:40
ЄС вимагає від США повернутися до тарифів торговельної угоди
Фото: Укрінформ
Приводом для загострення стало рішення Трампа минулого тижня підвищити мита на автомобілі з ЄС до 25%.

Європейська комісія закликала Вашингтон якнайшвидше відновити тарифні ставки, узгоджені в рамках торговельної угоди між ЄС та США, укладеної у липні 2025 року в шотландському Тернбері.

Про це повідомляє Bloomberg.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович передав це повідомлення торговому представнику США Джеймісону Гріру під час зустрічі у Франції. У Єврокомісії наголосили, що було б доцільно відновити узгоджені умови до річниці укладення угоди в липні.

Приводом для загострення стало рішення Трампа минулого тижня підвищити мита на автомобілі з ЄС до 25% – тоді як домовлена тарифна ставка становила 15%. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відхилила погрози нових мит і також закликала американського президента дотримуватися укладених домовленостей.

Брюссель попередив Вашингтон про готовність до заходів у відповідь, однак наполіг на деескалації та збереженні чинних домовленостей.

СШАДональд ТрампмитаЄвросоюз

Останні матеріали

Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється