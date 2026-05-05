ЄС вимагає від США повернутися до тарифів торговельної угоди

Європейська комісія закликала Вашингтон якнайшвидше відновити тарифні ставки, узгоджені в рамках торговельної угоди між ЄС та США, укладеної у липні 2025 року в шотландському Тернбері.

Про це повідомляє Bloomberg.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович передав це повідомлення торговому представнику США Джеймісону Гріру під час зустрічі у Франції. У Єврокомісії наголосили, що було б доцільно відновити узгоджені умови до річниці укладення угоди в липні.

Приводом для загострення стало рішення Трампа минулого тижня підвищити мита на автомобілі з ЄС до 25% – тоді як домовлена тарифна ставка становила 15%. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відхилила погрози нових мит і також закликала американського президента дотримуватися укладених домовленостей.

Брюссель попередив Вашингтон про готовність до заходів у відповідь, однак наполіг на деескалації та збереженні чинних домовленостей.