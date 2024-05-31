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ПОЛІТИКА

Австралія виділить Україні $20 млн на постачання вугілля, замість того, щоб відправляти його напряму

31 травня 2024, 09:27
Австралія виділить Україні $20 млн на постачання вугілля, замість того, щоб відправляти його напряму
Фото: Freedman Club
Ці кошти буде передано до "Фонду енергетичної підтримки України", керованого як Україною, так і Єврокомісією.

Австралія вирішила передати $20  млн доларів на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував Київ.

Про це повідомляє ABC.

Ці кошти буде передано до "Фонду енергетичної підтримки України", керованого як Україною, так і Єврокомісією.

З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на вугілля з Австралії, і федеральний уряд висловив небажання їх задовольнити. І це попри те, що на початку повномасштабного вторгнення рф Австралія постачала вугілля Україні.

Але тепер уряд виділить ще 31 мільйон доларів на підтримку - $20 мільйонів в енергетичний фонд і 11 мільйонів доларів як додаткову гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму, просто дешевше і простіше.

"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страховку. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні самій ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти", - заявила міністр.

Гуманітарні кошти в розмірі $11 млн будуть спрямовані насамперед в Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке займається такими предметами першої необхідності, як їжа, вода і житло.

Частина коштів також піде безпосередньо на підтримку людей з обмеженими можливостями через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями.

Австралія є одним із найбільших та найактивніших прихильників України у міжнародному співтоваристві.

Наприкінці квітня 2024 року Австралія оголосила про надання Україні пакету військової допомоги на суму $100 мільйонів.

Австраліявугіллядопомога Україні

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