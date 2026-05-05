Міністр МЗС Німеччини закликав росію погодитися на негайне припинення вогню з Україною

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав росію прийняти пропозицію України та розпочати припинення вогню вже з ночі вівторка.

Про це він написав у X.

Раніше того ж дня президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші з початку доби 6 травня – у відповідь на одностороннє оголошення росією "перемир'я" на 8–9 травня.

Вадефуль наголосив, що Зеленський вкотре підтвердив готовність України до негайного припинення вогню та переговорів, і закликав москву не зволікати з відповіддю.

"Президент Зеленський ще раз довів, що Україна готова до негайного припинення вогню та переговорів. Тому я закликаю росію прийняти пропозицію України та розпочати перемир'я вже сьогодні вночі", – написав міністр.