Норвегія відновлює законсервовані газові родовища і відкриває 70 нових ділянок для розвідки

05 травня 2026, 20:11
Фото: Главком
Перший видобуток газу планується наприкінці 2028 року.

Уряд Норвегії оголосив про відновлення розробки трьох газових родовищ у південній частині Північного моря, закритих ще у 1998 році. Паралельно країна виставила на тендер 70 нових ділянок для геологічної розвідки нафти та газу.

Про це повідомляє NRK.

На відновлення родовищ уряд виділить 19 мільярдів норвезьких крон (1,7 млрд євро). Перший видобуток газу планується наприкінці 2028 року, родовища працюватимуть до 2048 року. Очікуваний обсяг видобутку – від 90 до 120 мільйонів барелів нафтового еквівалента. Газ постачатиметься трубопроводом до Німеччини, конденсат до Великої Британії.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре пояснив рішення просто: "Ми живемо в неспокійні часи". Поштовхом стало різке зростання цін на енергоносії після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого 2026 року, яка спричинила перебої з поставками газу з Близького Сходу.

Нові тендерні ділянки розташовані небувало близько до норвезького узбережжя, що дозволить швидко вивести ресурси на ринок завдяки наявній інфраструктурі. Аналітики розцінюють ці кроки як довгострокову ставку Осло на викопне паливо.

Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
