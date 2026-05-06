Норвегія виділила Україні ще $174 млн через механізм закупівлі американської зброї PURL

06 травня 2026, 14:03
Норвегія виділила Україні ще $174 млн через механізм закупівлі американської зброї PURL
Загальний внесок Норвегії через механізм PURL перевищив 12,5 млрд крон.

Уряд Норвегії оголосив про новий внесок у розмірі 2,8 млрд крон (близько $174,4 млн) на закупівлю американської зброї для України через механізм PURL.

Про це йдеться у заяві норвезького уряду.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре закликав інші європейські країни долучитися до програми. "Я сподіваюся, що більше європейських країн долучаться до забезпечення того, щоб Україна швидко отримувала життєво необхідне військове обладнання", — сказав він.

З урахуванням нового внеску загальний обсяг норвезького фінансування через PURL перевищив 12,5 млрд крон. Раніше Зеленський повідомляв, що наприкінці квітня ще три країни приєдналися до програми.

Норвегіядопомога УкраїніPURLЙонас Гар Стьоре

