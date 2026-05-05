Атака дронів зупинила один із найбільших НПЗ рф у Киришах – Reuters

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про пожежу в промисловій зоні Киришів, тоді як джерела в галузі заявили про припинення переробки на НПЗ після атаки безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

Великий російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" припинив переробку у вівторок, 5 травня, після атаки безпілотників.

За даними джерел у галузі, удари призвели до пошкодження обладнання і спричинили загоряння на території підприємства.

Співрозмовники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, повідомили, що внаслідок атаки було виведено з ладу три з чотирьох установок первинної перегонки нафти.

Крім того, пошкоджень зазнали й окремі вторинні технологічні блоки.

Оцінити терміни ремонту наразі важко. За словами джерел, характер пошкоджень потребує додаткової оцінки, перш ніж можна буде говорити про відновлення роботи.

Компанія "Сургутнефтегаз", що контролює завод, не надала оперативного коментаря.

Потужності НПЗ становлять близько 20 млн тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 400 тисячам барелів на добу.

В останні роки завод переробляв близько 18 млн тонн щорічно, забезпечуючи близько 7% загального обсягу переробки нафти в росії.