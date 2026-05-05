Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Атака дронів зупинила один із найбільших НПЗ рф у Киришах – Reuters

05 травня 2026, 19:32
Атака дронів зупинила один із найбільших НПЗ рф у Киришах – Reuters
ФОТО ASTRA
Оцінити терміни ремонту наразі важко.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про пожежу в промисловій зоні Киришів, тоді як джерела в галузі заявили про припинення переробки на НПЗ після атаки безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

Великий російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" припинив переробку у вівторок, 5 травня, після атаки безпілотників.

За даними джерел у галузі, удари призвели до пошкодження обладнання і спричинили загоряння на території підприємства.

Співрозмовники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, повідомили, що внаслідок атаки було виведено з ладу три з чотирьох установок первинної перегонки нафти.

Крім того, пошкоджень зазнали й окремі вторинні технологічні блоки.

Оцінити терміни ремонту наразі важко. За словами джерел, характер пошкоджень потребує додаткової оцінки, перш ніж можна буде говорити про відновлення роботи.

Компанія "Сургутнефтегаз", що контролює завод, не надала оперативного коментаря.

Потужності НПЗ становлять близько 20 млн тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 400 тисячам барелів на добу.

В останні роки завод переробляв близько 18 млн тонн щорічно, забезпечуючи близько 7% загального обсягу переробки нафти в росії.

дрониНПЗатака на рф

Останні матеріали

Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Cуспільство
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2026, 10:38
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється