Буданов заявив про шанс на стійке припинення вогню

05 травня 2026, 19:04
Буданов заявив про шанс на стійке припинення вогню
За його словами, Зеленський довів свою відданість миру.

Керівник офісу президента Кирило Буданов прокоментував пропозицію України щодо запровадження перемирʼя у ніч на 6 травня.

За його словами, вона свідчить "про справжнє бажання миру з нашого боку".

"Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його", – заявив Буданов.

За його словами, потенційне продовження перемирʼя "дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру". Він продовжив, що президент Володимир Зеленський цим кроком "довів усьому світові свою відданість миру".

"Наступний крок – за рф. Чи готова москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій",  – додав Буданов.

Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
росія втрачає безпечний тил. Україна провела більше далекобійних ударів, ніж росія – Дональд Гілл
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
