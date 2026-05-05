Буданов заявив про шанс на стійке припинення вогню

За його словами, Зеленський довів свою відданість миру.

Керівник офісу президента Кирило Буданов прокоментував пропозицію України щодо запровадження перемирʼя у ніч на 6 травня.

За його словами, вона свідчить "про справжнє бажання миру з нашого боку".

"Не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки. Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його", – заявив Буданов.

За його словами, потенційне продовження перемирʼя "дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру". Він продовжив, що президент Володимир Зеленський цим кроком "довів усьому світові свою відданість миру".

"Наступний крок – за рф. Чи готова москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", – додав Буданов.