Супрун прийшла у МОЗ і почала ламати схеми, - Гройсман
"Говорять сьогодні, що лікарні в жахливому стані. І це правда. Але давайте скажемо і про те, що це стало можливим внаслідок недолугої політики минулих періодів, коли охорона здоров’я нікого не цікавила. А цікавив тільки контроль над закупівлями ліків – а це мільярди, і друга позиція – закупити обладнання і на тому ще вкрасти 30-50% (вартості).Прийшла Уляна Супрун і почала ці схеми ламати. А ми як уряд обрали шлях зміни системи охорони здоров’я", - зазначив прем’єр, повідомляє Урядовий портал.
Він наголосив, що питання розбудови лікарень та поліклінік, відповідно до норм українського законодавства, належать до повноважень місцевих органів влади усіх ланок, і їм нічого не заважає будувати нові амбулаторії, палати та операційні.
"Кому належать поліклініки, лікарні? Місцевим органам влади, яким ми передали повноваження і ресурси. Що їм заважає зробити нормальну палату, операційну? Нічого!", - сказав Гройсман.
Прем’єр-міністр навів приклади реалізованих проектів будівництва нових лікарень, реалізації програм – передусім “Доступні ліки”.
"Я надалі сконцентруюся на тому, аби зарплата лікарів зростала. Ми також вийдемо з програмою підтримки й розвитку екстреної медицини", - запевнив він.
Нагадаємо, що Гройсман підтримав Уляну Супрун після засідання профільного комітету Верховної Ради, на якому в.о. міністра охорони здоров'я висловили недовіру.
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