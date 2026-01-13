Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рютте закликав союзників негайно передати Україні ракети для ППО

13 січня 2026, 21:55
Рютте закликав союзників негайно передати Україні ракети для ППО
"Знайдіть необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, NASAMS та SAMP/T, оскільки українці потребують їх негайно", - наголосив генсек НАТО.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що нова хвиля російських атак по цивільному населенню та об’єктах інфраструктури України, зокрема, із застосуванням ракети "Орешнік", вимагає негайних рішень від союзників щодо посилення протиповітряної оборони України.
 
Про це він сказав, виступаючи у Європарламенті, пише "Європейська правда".
 
Рютте наголосив, що росія цілеспрямовано завдає ударів не по військових цілях, а по мирному населенню, використовуючи ракети й дрони як інструмент залякування.
 
"Ми відповідаємо на російські атаки і зараз, адже це вже жахливо. Ці російські ракети – зброя смерті та руйнування. Ми бачили це днями, коли їх застосували по Львівщині. Я вважаю це жахливим", – сказав генсек НАТО.
 
Він нагадав, що лише за останню ніч росія здійснила чергову масовану повітряну атаку.
 
"Минулої ночі ми знову бачили сотні дронів і десятки ракет, що вдарили по Україні", – сказав Рютте.
 
На цьому тлі генсек НАТО заявив про необхідність термінових рішень щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів.
 
"Саме тому я маю таку рішучу мотивацію зробити все можливе, щоб забезпечити Україну необхідними ракетами-перехоплювачами для збиття цих ракет усюди, де це можливо", – підкреслив Рютте.
 
Він звернувся безпосередньо до європейських парламентарів, закликавши їх вплинути на національні уряди.
 
"Я прошу присутніх тут парламентарів: працюйте зі своїми урядами, щоб вони ретельно перевірили власні запаси. Знайдіть необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, NASAMS та SAMP/T, оскільки українці потребують їх негайно", – наголосив генсек НАТО.
 
