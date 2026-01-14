Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Білл Клінтон проігнорував виклик до Конгресу для свідчень у справі Епштейна

14 січня 2026, 09:09
Білл Клінтон проігнорував виклик до Конгресу для свідчень у справі Епштейна
Фото: dt.ua
Колишній президент США переконаний, що це спроба Дональда Трампа принизити своїх ворогів.
42-ий президент Сполучених Штатів Білл Клінтон не виконав вимогу щодо прибуття у Конгрес для свідчень перед комітетом Палати представників щодо своєї залученості до справ ексфінансиста та засудженого злочинця Джеффрі Епштейна. 
 
Про це пише BBC.
 
Демократ мав прибути для розмови із законотворцями у вівторок, 13 січня. Через ігнорування ним виклику очільник комітету, республіканець Джеймс Комер має намір розпочати офіційну процедуру "догани від Конгресу".
 
Комер призрозив, що санкції чекатимуть і на дружину експрезидента, колишню державну секретару Гілларі Клінтон, якщо вона теж не виконає припис Конгресу у середу, 14 січня.
 
Подружжя Клінтонів вважає, що виклик їх на свідчення до Палати представників не має юридичної сили. Вони називають це спробою Дональда Трампа "принизити своїх політичних ворогів".
 
Білл Клінтон є на численних фотографіях з архіву Епштейна. Сам політик стверджує, що товаришував та спілкувався з ним задовго до того, як став відомим масштаб злочинів сексуального характеру, вчинених фінансистом.  
 
Нагадаємо, що скандал навколо файлів Епштейна набирає обертів. Федеральне бюро розслідувань опублікувало нові розсекречені документи щодо справи фінансиста Джеффрі Епштейна. Остання партія файлів містить неперевірене звинувачення у зґвалтуванні та вбивстві нібито проти президента Дональда Трампа, який міг бачити смерть немовляти.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

