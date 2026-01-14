Білл Клінтон проігнорував виклик до Конгресу для свідчень у справі Епштейна

Колишній президент США переконаний, що це спроба Дональда Трампа принизити своїх ворогів.

42-ий президент Сполучених Штатів Білл Клінтон не виконав вимогу щодо прибуття у Конгрес для свідчень перед комітетом Палати представників щодо своєї залученості до справ ексфінансиста та засудженого злочинця Джеффрі Епштейна.

Демократ мав прибути для розмови із законотворцями у вівторок, 13 січня. Через ігнорування ним виклику очільник комітету, республіканець Джеймс Комер має намір розпочати офіційну процедуру "догани від Конгресу".