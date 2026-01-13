Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

​В ЄС пояснили, чому не захоплюють судна "тіньового флоту"

13 січня 2026, 21:33
​В ЄС пояснили, чому не захоплюють судна
Замість фізичного перехоплення Євросоюз застосовує санкції та інші обмеження.
Європейський Союз не захоплює судна "тіньового флоту" через обмеження міжнародного морського права.
 
Про це розповів посол ЄС із санкцій Девід О’Салліван, передає "Радіо Свобода".
 
Він зазначив, що замість фізичного перехоплення Євросоюз застосовує щодо "тіньового флоту" санкції, заборону доступу до портів і фінансові обмеження.
 
Відповідаючи на запитання щодо можливості перехоплення підсанкційних танкерів за прикладом США, О’Салліван зауважив, що "в міжнародному праві не так просто взяти і вилучити судна у відкритому морі".
 
"Юридична ситуація щодо підсанкційних суден у міжнародних водах є складною і не підходить для такого типу військового втручання… Наші держави-члени й надалі керуються повною повагою до міжнародного права. Ми діємо через санкції, обговорення з державами прапора, заохочення країн, які імпортують російську нафту, не допускати санкціоновані судна до своїх портів. Тож ми поступово обмежуємо ефективність "тіньового флоту". росія зараз бореться за пошуки тих, хто може транспортувати її нафту. Надаємо перевагу чинити тиск саме в такий спосіб", - пояснив посол ЄС.
 
У Пентагоні ж заявили, що США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", що транспортують венесуельську нафту.
 

 

ЄСвійна в Українітіньовий флотросія окупанти

Останні матеріали

Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється