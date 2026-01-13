​В ЄС пояснили, чому не захоплюють судна "тіньового флоту"

Європейський Союз не захоплює судна "тіньового флоту" через обмеження міжнародного морського права.

Він зазначив, що замість фізичного перехоплення Євросоюз застосовує щодо "тіньового флоту" санкції, заборону доступу до портів і фінансові обмеження.

Відповідаючи на запитання щодо можливості перехоплення підсанкційних танкерів за прикладом США, О’Салліван зауважив, що "в міжнародному праві не так просто взяти і вилучити судна у відкритому морі".

"Юридична ситуація щодо підсанкційних суден у міжнародних водах є складною і не підходить для такого типу військового втручання… Наші держави-члени й надалі керуються повною повагою до міжнародного права. Ми діємо через санкції, обговорення з державами прапора, заохочення країн, які імпортують російську нафту, не допускати санкціоновані судна до своїх портів. Тож ми поступово обмежуємо ефективність "тіньового флоту". росія зараз бореться за пошуки тих, хто може транспортувати її нафту. Надаємо перевагу чинити тиск саме в такий спосіб", - пояснив посол ЄС.

У Пентагоні ж заявили, що США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", що транспортують венесуельську нафту.