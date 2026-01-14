Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп відреагував на бажання Гренландії обрати Данію замість США

14 січня 2026, 09:35
Трамп відреагував на бажання Гренландії обрати Данію замість США
Напередодні прем'єр-міністр Гренландії під час спільного виступу з данською премʼєркою укотре наголосив, що острів не продається.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не погоджується із прагненням Гренландії залишатися з Данією.
 
Про це він сказав в коментарі журналістам, свідчить відео Forbes. 
 
Напередодні прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час спільного виступу з данською премʼєркою Метте Фредеріксен укотре наголосив, що острів не продається, цитує його Guardian. Він наголосив, що якби Гренландія мала обирати, то обрала б "Данію замість США".
 
"Одне має бути зрозуміло всім: Гренландія не хоче належати США, Гренландія не хоче бути під управлінням США, Гренландія не хоче бути частиною США. Ми обираємо ту Гренландію, яку ми знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія", — заявив гренландський політик. 
 
Пізніше Трампа запитали, що він думає про коментарі Нільсена. 
 
"Це їхня проблема, я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде великою проблемою", — відповів американський президент.
 
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після військової операції у Венесуелі повторив свою думку, що Вашингтону потрібна Гренландія. За його словами, Сполучені Штати мають володіти Гренландією, аби запобігти захопленню острова росією чи Китаєм.
 
У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США "припинити погрози", а лідери європейських країн наголосили, що лише жителі Гренландії й Копенгаген можуть вирішувати долю острова. Президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку суверенітету Данії.

 

війна в Україніросія окупантиГренландіяСША

Останні матеріали

Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється