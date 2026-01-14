Трамп відреагував на бажання Гренландії обрати Данію замість США
14 січня 2026, 09:35
Напередодні прем'єр-міністр Гренландії під час спільного виступу з данською премʼєркою укотре наголосив, що острів не продається.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не погоджується із прагненням Гренландії залишатися з Данією.
Про це він сказав в коментарі журналістам, свідчить відео Forbes.
Напередодні прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час спільного виступу з данською премʼєркою Метте Фредеріксен укотре наголосив, що острів не продається, цитує його Guardian. Він наголосив, що якби Гренландія мала обирати, то обрала б "Данію замість США".
"Одне має бути зрозуміло всім: Гренландія не хоче належати США, Гренландія не хоче бути під управлінням США, Гренландія не хоче бути частиною США. Ми обираємо ту Гренландію, яку ми знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія", — заявив гренландський політик.
Пізніше Трампа запитали, що він думає про коментарі Нільсена.
"Це їхня проблема, я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого про нього не знаю, але для нього це буде великою проблемою", — відповів американський президент.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після військової операції у Венесуелі повторив свою думку, що Вашингтону потрібна Гренландія. За його словами, Сполучені Штати мають володіти Гренландією, аби запобігти захопленню острова росією чи Китаєм.
У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США "припинити погрози", а лідери європейських країн наголосили, що лише жителі Гренландії й Копенгаген можуть вирішувати долю острова. Президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку суверенітету Данії.