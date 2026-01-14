Трамп відреагував на бажання Гренландії обрати Данію замість США

Напередодні прем'єр-міністр Гренландії під час спільного виступу з данською премʼєркою укотре наголосив, що острів не продається.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не погоджується із прагненням Гренландії залишатися з Данією.

Про це він сказав в коментарі журналістам, свідчить відео Forbes.

Напередодні прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен під час спільного виступу з данською премʼєркою Метте Фредеріксен укотре наголосив, що острів не продається, цитує його Guardian. Він наголосив, що якби Гренландія мала обирати, то обрала б "Данію замість США".

"Одне має бути зрозуміло всім: Гренландія не хоче належати США, Гренландія не хоче бути під управлінням США, Гренландія не хоче бути частиною США. Ми обираємо ту Гренландію, яку ми знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія", — заявив гренландський політик.