Трамп хоче купити Гренландію, а не захоплювати її силою — Рубіо

Таку заяву держсекретар зробив під час закритого брифінгу.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив Конгресу, що президент Дональд Трамп розглядає купівлю Гренландії, а не її військове захоплення.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з перебігом брифінгу для законодавців.

Заява пролунала на тлі войовничих сигналів з Білого дому щодо контролю над островом. Раніше Трамп і високопосадовці його адміністрації публічно не виключали можливість застосування сили. Водночас, за словами Рубіо, пріоритетом залишається переговорний шлях.

Як зазначила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, Трамп вважає придбання Гренландії питанням національної безпеки США та ключовим для стримування супротивників в Арктиці. "Президент і його команда обговорюють низку варіантів… і, звичайно, використання американських військових завжди є варіантом у розпорядженні головнокомандувача", — цитує її WSJ.

Коментарі Рубіо прозвучали під час закритого брифінгу для керівництва Конгресу за участі міністра оборони Піта Гегсета та голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна. За даними видання, питання Гренландії порушили після запиту лідера меншості в Сенаті Чака Шумера щодо можливого застосування сили в інших регіонах, зокрема в Мексиці та Гренландії.

Американські й європейські чиновники стверджують, що не бачать ознак підготовки військового вторгнення на острів. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав дії адміністрації "повністю зосередженими на переговорах", наголосивши на потребі правового контролю та захисту для будь-яких подальших кроків США.

Водночас окремі законодавці та європейські посадовці висловлюють занепокоєння зростанням готовності Трампа до застосування сили після низки нещодавніх військових операцій США. Попри це, під час брифінгу Рубіо, за словами джерел, применшив ідею силового захоплення Гренландії.

Натомість радник Трампа Стівен Міллер не став категорично відкидати такий сценарій. "Ніхто не збирається воювати зі Сполученими Штатами через майбутнє Гренландії", — заявив він в ефірі CNN.

Сам Трамп наполягає, що США «потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки», і що в ЄС це усвідомлюють. Раніше члени НАТО застерігали: можливий напад США на Гренландію фактично означав би кінець багаторічного політико-військового альянсу.

Нагадаємо, що лідери провідних країн Європи разом із Данією оприлюднили спільну заяву щодо Гренландії на тлі нових заяв президента США про намір встановити контроль над островом, який є автономною територією Королівства Данія.