Трамп закликав іранських протестувальників продовжувати чинити опір владі
13 січня 2026, 20:35
Він також заявив, що "допомога вже в дорозі".
Президент США Дональд Трамп підтримав протестувальників у Ірані й пообіцяв, що "допомога вже в дорозі".
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
"Запишіть імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну. Допомога вже на підході", — заявив Трамп.
Також президент США зазначив, що скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями, "доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників".
Раніше Трамп уже писав, що США готові допомогти протестувальникам. Хоча не уточнював, у який спосіб, зазначивши лише, що "Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше".