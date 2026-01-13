Трамп закликав іранських протестувальників продовжувати чинити опір владі

Він також заявив, що "допомога вже в дорозі".

Президент США Дональд Трамп підтримав протестувальників у Ірані й пообіцяв, що "допомога вже в дорозі".

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".

"Запишіть імена вбивць і насильників. Вони заплатять високу ціну. Допомога вже на підході", — заявив Трамп.