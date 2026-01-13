Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Лідери ЄС закликають посилити санкції проти Ірану через розстріли протестувальників

13 січня 2026, 20:53
Лідери ЄС закликають посилити санкції проти Ірану через розстріли протестувальників
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла найближчим часом запропонувати черговий пакет обмежувальних заходів.
Європейські лідери закликали до нових санкцій проти іранського режиму у відповідь на жорстоке придушення масових протестів у країні та численні жертви серед цивільного населення.
 
Про це пише Politico.
 
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС не має зволікати з відповіддю.
 
"Європа повинна діяти — і швидко. Ми підтримаємо будь-які майбутні заходи, ухвалені на рівні ЄС. Ми маємо показати, що налаштовані серйозно. Якщо ми не назвемо ці несправедливості й не виступимо проти них, ми зрадимо всіх тих хоробрих людей в Ірані, які виходять на марші за справедливість. Ми не можемо цього допустити", — сказала Мецола журналістам.
 
Вона також повідомила, що заборонила іранським дипломатам і посадовцям доступ до будівель та офісів Європейського парламенту. Президентка ЄП підкреслила, що нові санкції мають бути адресними й ефективними.
 
Серед прихильників посилення тиску на Тегеран — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Мерц заявив, що Берлін уже працює над новим санкційним пакетом ЄС. Єврокомісія також готує нові кроки. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла найближчим часом запропонувати черговий пакет санкцій.
 
"Зростання кількості жертв в Ірані шокує. Додаткові санкції проти відповідальних за репресії ми запропонуємо без зволікань. Ми стоїмо поруч із народом Ірану, який мужньо бореться за свободу", — заявила фон дер Ляєн.
