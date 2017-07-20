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Трамп вирішив призупинити підтримку сирійської опозиції

Трамп припинив програму, яку розпочав у 2013 році Барак Обама
президент США Дональд Трамп вирішив призупинити програму військової допомоги для сирійської опозиції.
Трамп вирішив призупинити підтримку сирійської опозиції Дональд Трамп. Фото: соцмережі

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Посилаючись на джерела в Адміністрації президента, видання повідомляє, що будуть зупинені тренування повстанців і передача їм озброєння.

"Президент Трамп вирішив припинити секретну програму ЦРУ з озброєння і тренування помірних сирійських повстанців, які ведуть боротьбу з урядом Башара Асада. Це той крок, якого довгий час добивалася Росія", - повідомили джерела The Washington Post.

Журналісти видання вважають, що таке рішення могло бути прийнято в зв'язку з тим, що президент США Дональд Трамп налаштований на "пошук шляхів співпраці" по Сирії з главою Кремля Володимиром Путіним.

У статті йдеться про те, що влада РФ сприймала будь-яке посилення противників чинного президента Сирії Башара Асада як "зазіхання на свої інтереси".

Нагадаємо, згідно з інформацією сирійської наглядової ради з прав людини, з початку війни в Сирії в 2011 році загинуло більше 330 тис. осіб, у тому числі - майже 100 тис. цивільних.

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20 07 2017 07:38
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