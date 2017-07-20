Трамп вирішив призупинити підтримку сирійської опозиції
Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Посилаючись на джерела в Адміністрації президента, видання повідомляє, що будуть зупинені тренування повстанців і передача їм озброєння.
"Президент Трамп вирішив припинити секретну програму ЦРУ з озброєння і тренування помірних сирійських повстанців, які ведуть боротьбу з урядом Башара Асада. Це той крок, якого довгий час добивалася Росія", - повідомили джерела The Washington Post.
Журналісти видання вважають, що таке рішення могло бути прийнято в зв'язку з тим, що президент США Дональд Трамп налаштований на "пошук шляхів співпраці" по Сирії з главою Кремля Володимиром Путіним.
У статті йдеться про те, що влада РФ сприймала будь-яке посилення противників чинного президента Сирії Башара Асада як "зазіхання на свої інтереси".
Нагадаємо, згідно з інформацією сирійської наглядової ради з прав людини, з початку війни в Сирії в 2011 році загинуло більше 330 тис. осіб, у тому числі - майже 100 тис. цивільних.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків