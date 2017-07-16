Понад 300 тисяч людей загинули в Сирії від початку війни, – правозахисники
Про це повідомила сьогодні Сирійська наглядова рада з прав людини, що базується в Лондоні, пише DW.
За даними організації, з 2011 року до середини липня 2017 року у Сирії загинули 331 тис. 765 осіб.
Серед 99 617 померлих насильницькою смертю мирних жителів – 18 243 дитини.
У результаті збройного конфлікту загинули 116 774 військовослужбовці, що підкоряються сирійському президенту Башару Асаду, і його прихильників, а також 57 тис. повстанців, зокрема члени альянсу сирійської опозиції і курдських формувань "Сили демократичної Сирії" (SDF).
Крім того, вбито 58 тис. джихадистів – в основному прихильників терористичної організації "Ісламська держава" або угруповань, близьких до "Аль-Каїді". Серед них були й іноземці, повідомила Сирійська наглядова рада з прав людини, відомості якої базуються на даних мережі активістів та інформаторів у Сирії.
Інформація організації, зазвичай, не може бути перевірена з незалежних джерел.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп погодились співпрацювати у вирішенні конфлікту в Сирії.
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