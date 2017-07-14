США і Франція створять план вирішення конфлікту в Сирії

"В найближчі кілька тижнів конкретна ініціатива може бути прийнята і направлена п’яти постійним членам Ради Безпеки ООН"

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп погодились співпрацювати у створенні політичної дорожньої карти, спрямованої на вирішення конфлікту в Сирії.

Домовленість була досягнута під час дводенного візиту Трампа до Парижу, повідомляє Deutsche Welle.

"Що стосується ситуації в Іраку та Сирії, ми домовилися продовжувати працювати разом, зокрема, щодо створення дорожньої карти для повоєнного періоду", - сказав Макрон.

Він зазначив, що його розбіжності з Трампом щодо кліматичної угоди, не повинні мати впливу на інші сфери, де обидві країни поділяють "основні спільні цілі".

"Ми попросили наших дипломатів працювати в цьому напрямку, тому в найближчі кілька тижнів конкретна ініціатива може бути прийнята і направлена п’яти постійним членам Ради Безпеки ООН", - сказав Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що більше не наполягає на тому, щоб президент Сирії Башар Асад залишив свій пост.

Раніше спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною".