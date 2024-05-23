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ПОЛІТИКА

США та Саудівська Аравія близькі до укладення низки угод щодо ядерної енергетики – Блінкен

23 травня 2024, 12:13
США та Саудівська Аравія близькі до укладення низки угод щодо ядерної енергетики – Блінкен
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Однак ширша угода щодо нормалізації відносин королівства з Ізраїлем все ще залишається недосяжною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати й Саудівська Аравія дуже близькі до укладення низки угод про ядерну енергетику, безпеку й оборонну співпрацю, які є частиною ширшої угоди про нормалізацію відносин між Ер-Ріядом та Ізраїлем.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на слуханнях у Палаті представників, Блінкен сказав, що остаточне досягнення угод "може відбутися за кілька тижнів", але застеріг, що для ширшої угоди щодо нормалізації відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем необхідно, щоб у Секторі Гази було спокійно, а також, щоб був сформований шлях до палестинської державності.

Джерела агентства Reuters повідомляли на початку цього місяця про розробку робочого проекту, в якому викладені принципи й пропозиції, спрямовані на те, щоб повернути на правильний шлях очолювані США зусилля з реформування нестабільного регіону, ситуація в якому загострилася після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і подальшою війною в Газі.

Однак ширша угода все ще залишається недосяжною, головним чином через неодноразові відмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу від будь-яких планів створення палестинської держави.

За словами Блінкена, в той час як Вашингтон працює над відновленням спокою в Газі за допомогою угоди про звільнення заручників, яка б дозволила досягти припинення вогню, для Ізраїлю наближається момент вибору.

Блінкена також запитали про те, чи зобов'яже Вашингтон Ер-Ріяд дотримуватися “золотого стандарту” відмови від збагачення урану або переробки відпрацьованого ядерного палива - процесів, які можуть призвести до отримання розщеплюваного матеріалу для бомб.

За словами Блінкена, Вашингтон хоче, щоб будь-яка цивільна ядерна угода включала згоду іноземної держави на "золотий стандарт", а також "додатковий протокол", який надає ядерному агентству ООН більше інструментів для перевірки, але він не гарантує, що угода з Саудівською Аравією включатиме ці моменти.

США ведуть переговори з Ер-Ріядом та намагаються завершити розробку "великої угоди", залишаючи за Нетаньяху право вирішувати, чи приєднуватися до домовленостей.

Американські чиновники сподіваються, що Нетаньягу не захоче відмовлятися від історичної можливості встановити відносини з Саудівською Аравією. Але вони попереджають про внутрішньополітичний тиск для Нетаньягу, в тому числі, необхідність утримати уряд Ізраїлю від розпаду.

СШАСаудівська АравіяБлінкен

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