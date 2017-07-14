Макрон заявив, що Франція більше не наполягає на відставці Асада
За його словами, викорінення тероризму та стабільність у Сирії є більш важливими речами, передає прес-служба Білого дому.
"Ми хочемо отримати результат і разом із США хочемо викорінення тероризму в Сирії. І не важливо, хто є терористом. Тому, я більше не вимагаю відставки Башара Асада", - заявив Макрон.
Нагадаємо, війна, що триває з 2011 року в Сирії зруйнувала інфраструктуру країни та призвела до економічного збитку в $226 млрд.
Нагадаємо, що з 9 липня 2017 року розпочала діяти угода про перемир'я в трьох провінціях на південному заході Сирії, яка була досягнута в ході саміту G20 в Гамбурзі. Нещодавно спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною".
Війна в Сирії триває з 2011 року. Опозиційних до правлячого режиму повстанців підтримує коаліція країн Заходу на чолі з США.
У вересні 2015 року в війну на боці президента Сирії Башара Асада втрутилася Росія.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків