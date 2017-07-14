Макрон заявив, що Франція більше не наполягає на відставці Асада

Макрон зазначає, що боротьба з тероризмом і мир у Сирії є більш важливими завданнями

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що більше не наполягає на тому, щоб президент Сирії Башар Асад залишив свій пост.

За його словами, викорінення тероризму та стабільність у Сирії є більш важливими речами, передає прес-служба Білого дому.

"Ми хочемо отримати результат і разом із США хочемо викорінення тероризму в Сирії. І не важливо, хто є терористом. Тому, я більше не вимагаю відставки Башара Асада", - заявив Макрон.

Нагадаємо, війна, що триває з 2011 року в Сирії зруйнувала інфраструктуру країни та призвела до економічного збитку в $226 млрд.

Нагадаємо, що з 9 липня 2017 року розпочала діяти угода про перемир'я в трьох провінціях на південному заході Сирії, яка була досягнута в ході саміту G20 в Гамбурзі. Нещодавно спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною".

Війна в Сирії триває з 2011 року. Опозиційних до правлячого режиму повстанців підтримує коаліція країн Заходу на чолі з США.

У вересні 2015 року в війну на боці президента Сирії Башара Асада втрутилася Росія.