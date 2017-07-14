Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Макрон заявив, що Франція більше не наполягає на відставці Асада

Макрон зазначає, що боротьба з тероризмом і мир у Сирії є більш важливими завданнями
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що більше не наполягає на тому, щоб президент Сирії Башар Асад залишив свій пост.
Макрон заявив, що Франція більше не наполягає на відставці Асада Фото: reuters.com

За його словами, викорінення тероризму та стабільність у Сирії є більш важливими речами, передає прес-служба Білого дому.

"Ми хочемо отримати результат і разом із США хочемо викорінення тероризму в Сирії. І не важливо, хто є терористом. Тому, я більше не вимагаю відставки Башара Асада", - заявив Макрон.

Нагадаємо, війна, що триває з 2011 року в Сирії зруйнувала інфраструктуру країни та призвела до економічного збитку в $226 млрд.

Нагадаємо, що з 9 липня 2017 року розпочала діяти угода про перемир'я в трьох провінціях на південному заході Сирії, яка була досягнута в ході саміту G20 в Гамбурзі. Нещодавно спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною".

Війна в Сирії триває з 2011 року. Опозиційних до правлячого режиму повстанців підтримує коаліція країн Заходу на чолі з США.

У вересні 2015 року в війну на боці президента Сирії Башара Асада втрутилася Росія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2017 06:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.