Франція запросила Польщу, США та інші країни до участі у навчальній місії в Україні

Уряд Франції запросив США та кілька європейських країн, зокрема і Польщу, взяти участь в тренувальній місії для українських військових в Україні.

Про це повідомила німецька газета Welt am Sonntag.

Серед запрошених Німеччини не було.

Французький президент Емманюель Макрон хоче протягом кількох днів укласти угоду про направлення західних військових інструкторів у райони, що постраждали від військових дій в Україні.

Начальник Генерального штабу збройних сил Франції Тьєррі Буркхард минулого тижня надіслав лист США і близько десяти європейським країнам із запрошенням взяти участь у навчальній місії в Україні в рамках "багатонаціональної коаліції охочих".

Серед країн є Польща, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Швеція та країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія.

"Запрошення зі сторони Франції оминули Міністерство оборони Німеччини. За даними газети, це пов’язано з тим, що федеральний уряд неодноразово давав зрозуміти, що німецькі солдати не братимуть участі в навчальній місії", пише видання.

Крім того, американці зробили те саме на ранньому етапі, але теж отримали лист-запрошення.

Ми також пиали, що Німеччина, Італія та Іспанія бояться долучатися до "коаліції інструкторів".