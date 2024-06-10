Франція запросила Польщу, США та інші країни до участі у навчальній місії в Україні
Про це повідомила німецька газета Welt am Sonntag.
Серед запрошених Німеччини не було.
Французький президент Емманюель Макрон хоче протягом кількох днів укласти угоду про направлення західних військових інструкторів у райони, що постраждали від військових дій в Україні.
Начальник Генерального штабу збройних сил Франції Тьєррі Буркхард минулого тижня надіслав лист США і близько десяти європейським країнам із запрошенням взяти участь у навчальній місії в Україні в рамках "багатонаціональної коаліції охочих".
Серед країн є Польща, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Швеція та країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія.
"Запрошення зі сторони Франції оминули Міністерство оборони Німеччини. За даними газети, це пов’язано з тим, що федеральний уряд неодноразово давав зрозуміти, що німецькі солдати не братимуть участі в навчальній місії", пише видання.
Крім того, американці зробили те саме на ранньому етапі, але теж отримали лист-запрошення.
Ми також пиали, що Німеччина, Італія та Іспанія бояться долучатися до "коаліції інструкторів".