Байден і Макрон підкреслили спільне бачення щодо України і Гази, незважаючи на гострі розбіжності – Politico

Обидва лідери зустрілися в суботу через залишені питання щодо майбутнього фінансування України та мирної пропозиції для Гази.

Крім того, американський президент Джо Байден заявив, що російський диктатор путін не збирається зупинятися на Україні, і вся Європа може бути під загрозою, але "Сполучені Штати не допустять цього".

Про це пише медіаорганізація Politico.

В своїх заявах після приватної зустрічі Байден і президент Франції Еммануель Макрон спрогнозували політичну солідарність щодо війни в Україні.

Макрон подякував Байдену за те, що США відіграють "важливу роль" у допомозі Україні, натомість Байден підтвердив прихильність США військовим зусиллям у підтримці України.

"Ви знаєте, що путін не збирається зупинятися на Україні. Вся Європа буде під загрозою. Сполучені Штати не допустять цього... ми не підемо", – сказав Байден.

Раніше стало відомо, що Зеленський та Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції.