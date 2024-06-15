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ПОЛІТИКА

Зеленський зустрівся на Саміті миру з віцепрезиденткою США та главами Чилі та Грузії

15 червня 2024, 19:43
Зеленський зустрівся на Саміті миру з віцепрезиденткою США та главами Чилі та Грузії
Джерело president.gov.ua
Президент подякував представникам країн за участь у саміті.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 червня, на полях Саміту миру провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чилі Габріелем Боричем та президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Про це інформує ОП.

Зеленський повідомив, що обговорив із Гарріс ситуацію на фронті, надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, а також виконання домовленостей щодо додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Президент подякував Гарріс за виділення понад 1,5 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Глава Української держави обговорив зі своїм чилійським колегою  Габріелем Боричем подальші кроки з реалізації Формули миру та очікування від саміту.

"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію", – наголосив Борич.

Зеленський та Зурабішвілі обговорили безпекові виклики для обох країн та подальшу двосторонню співпрацю.

"Дякую за підтримку та висловлюю найкращі побажання вашій країні, вашому суспільству. Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди", – зазначив президент України.

Саміт миру триватиме з 15 по 16 червня. У ньому візьмуть участь представники 92 країн, з яких 57 будуть представлені на рівні лідерів. 29 держав будуть представляти міністри, а шість країн – посли. Загалом в ООН 193 держави. Україна та Швейцарія запросили для участі у Саміті миру лідерів 160 країн.

зустрічсаміт мируВолодимир Зеленський

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