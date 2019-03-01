Трамп закликав Росію, Пакистан та Індію взяти участь у війні в Афганістані
Говорячи про боротьбу з талібами та угрупованням "Ісламська держава" в Афганістані, Трамп закликав наближені до регіону країни "боротися", пише "Європейська правда" із посиланням на RFE/RL.
"Подивіться на інші країни, Пакистан там. Вони мають боротися. Росія має боротися", – зазначив голова Білого дому.
Трамп неодноразово виступав проти тривалої присутності американських військ в Афганістані і вже оголосив про підготовку суттєвого скорочення ролі сил США в цій країні. Йдеться, насамперед, про зменшення контингенту вдвічі – з 14 до 7 тисяч військових.
У телевізійних коментарях під час засідання свого кабінету 2 січня Трамп також згадав втручання Москви в Афганістані в 1980-х роках.
Раніше ЗМІ повідомляли, що американським військовим було наказанопочати планувати виведення приблизно половини військ з Афганістану.
Однак речник Ради нацбезпеки США Гарет Маркіс заявив, що Трамп не віддавав офіційного розпорядження чи наказу на виведення американських військ з Афганістану.
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