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Трамп закликав Росію, Пакистан та Індію взяти участь у війні в Афганістані

Трамп також згадав втручання Москви в Афганістані в 1980-х роках
Президент США Дональд Трамп закликав Росію, Пакистан та Індію брати активнішу участь у війні в Афганістані.
Трамп закликав Росію, Пакистан та Індію взяти участь у війні в Афганістані Дональд Трамп. Фото: time.com

Говорячи про боротьбу з талібами та угрупованням "Ісламська держава" в Афганістані, Трамп закликав наближені до регіону країни "боротися", пише "Європейська правда" із посиланням на RFE/RL.

"Подивіться на інші країни, Пакистан там. Вони мають боротися. Росія має боротися", – зазначив голова Білого дому.

Трамп неодноразово виступав проти тривалої присутності американських військ в Афганістані і вже оголосив  про підготовку суттєвого скорочення ролі сил США в цій країні. Йдеться, насамперед, про зменшення контингенту вдвічі – з 14 до 7 тисяч військових.

У телевізійних коментарях під час засідання свого кабінету 2 січня Трамп також згадав втручання Москви в Афганістані в 1980-х роках.

Раніше ЗМІ повідомляли, що американським військовим було наказанопочати планувати виведення приблизно половини військ з Афганістану.

Однак речник Ради нацбезпеки США Гарет Маркіс заявив, що Трамп не віддавав офіційного розпорядження чи наказу на виведення американських військ з Афганістану.

 

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03 01 2019 10:36
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