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США готують виведення половини військ з Афганістану, - ЗМІ

Сьогодні в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військових
Американським військовим було наказано почати планувати виведення приблизно половини військ з Афганістану.
США готують виведення половини військ з Афганістану, - ЗМІ Фото: zn.ua

Про це у четвер повідомив телеканал CNN, посилаючись на неназваного чиновника у Міноборони США.

За словами чиновника, планування йде повним ходом, і можуть знадобитися місяці, щоб вивести майже 7 тисяч військовослужбовців.

За даними джерела, таке рішення Дональд Трамп ухвалив у вівторок - одночасно з рішенням вивести американські збройні сили з Сирії. Ці дії американського президента призвели до заяви про відставку міністра оборони Джеймса Меттіса в четвер.

Про виведення американських військ з Афганістану повідомило і видання The Wall Street Journal. За його інформацією, повернення американських військових почнеться протягом кількох тижнів.

Джерела стверджують: Трамп хоче, щоб плани про виведення військових були складені у короткий термін, щоб він зміг оголосити про скорочення контингенту у своїй промові State of the Union, яку традиційно президент США проголошує в кінці січня або на початку лютого.

Сьогодні в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військових.

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21 12 2018 09:37
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