США готують виведення половини військ з Афганістану, - ЗМІ
Про це у четвер повідомив телеканал CNN, посилаючись на неназваного чиновника у Міноборони США.
За словами чиновника, планування йде повним ходом, і можуть знадобитися місяці, щоб вивести майже 7 тисяч військовослужбовців.
За даними джерела, таке рішення Дональд Трамп ухвалив у вівторок - одночасно з рішенням вивести американські збройні сили з Сирії. Ці дії американського президента призвели до заяви про відставку міністра оборони Джеймса Меттіса в четвер.
Про виведення американських військ з Афганістану повідомило і видання The Wall Street Journal. За його інформацією, повернення американських військових почнеться протягом кількох тижнів.
Джерела стверджують: Трамп хоче, щоб плани про виведення військових були складені у короткий термін, щоб він зміг оголосити про скорочення контингенту у своїй промові State of the Union, яку традиційно президент США проголошує в кінці січня або на початку лютого.
Сьогодні в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військових.
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