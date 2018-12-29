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Білий дім: Трамп не наказував Пентагону виводити війська з Афганістану

Про це заявив речник Ради нацбезпеки США Гарет Маркіс
Президент США Дональд Трамп не віддавав офіційного розпорядження чи наказу на виведення американських військ з Афганістану.
Білий дім: Трамп не наказував Пентагону виводити війська з Афганістану Фото: apnews.com

Про це заявив у п'ятницю речник Ради нацбезпеки США Гарет Маркіс, передає Bloomberg.

"Президент Трамп не прийняв рішення щодо припинення військової присутності Сполучених Штатів в Афганістані і не віддавав наказів Міністерству оборони розпочати процес виведення американських військових з Афганістану", - підкреслив речник.

"Офіційна заява Білого дому щодо Афганістану була офіційно оприлюднена більше ніж через тиждень після того, як у ЗМІ з'явилась інформація, що у Пентагоні ведуться обговорення про виведення приблизно половини військ з Афганістану", - зазначає видання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що американським військовим було наказано почати планувати виведення приблизно половини військ з Афганістану.

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29 12 2018 11:34
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