Білий дім: Трамп не наказував Пентагону виводити війська з Афганістану

Про це заявив речник Ради нацбезпеки США Гарет Маркіс

Президент США Дональд Трамп не віддавав офіційного розпорядження чи наказу на виведення американських військ з Афганістану.

Про це заявив у п'ятницю речник Ради нацбезпеки США Гарет Маркіс, передає Bloomberg.

"Президент Трамп не прийняв рішення щодо припинення військової присутності Сполучених Штатів в Афганістані і не віддавав наказів Міністерству оборони розпочати процес виведення американських військових з Афганістану", - підкреслив речник.

"Офіційна заява Білого дому щодо Афганістану була офіційно оприлюднена більше ніж через тиждень після того, як у ЗМІ з'явилась інформація, що у Пентагоні ведуться обговорення про виведення приблизно половини військ з Афганістану", - зазначає видання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що американським військовим було наказано почати планувати виведення приблизно половини військ з Афганістану.