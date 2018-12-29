Білий дім: Трамп не наказував Пентагону виводити війська з Афганістану
Про це заявив у п'ятницю речник Ради нацбезпеки США Гарет Маркіс, передає Bloomberg.
"Президент Трамп не прийняв рішення щодо припинення військової присутності Сполучених Штатів в Афганістані і не віддавав наказів Міністерству оборони розпочати процес виведення американських військових з Афганістану", - підкреслив речник.
"Офіційна заява Білого дому щодо Афганістану була офіційно оприлюднена більше ніж через тиждень після того, як у ЗМІ з'явилась інформація, що у Пентагоні ведуться обговорення про виведення приблизно половини військ з Афганістану", - зазначає видання.
Раніше ЗМІ повідомляли, що американським військовим було наказано почати планувати виведення приблизно половини військ з Афганістану.
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