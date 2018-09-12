Трамп звинуватив екс-главу ФБР Комі у брехні Конгресу США
"Джеймс Комі, ймовірно, поставив рекорд за кількістю брехні конгресу США за один день. Його виступ у п'ятницю був абсолютно не правдивим. Все, що відбувається - змова і обман, який приховують люди, готові на все, аби я не став президентом. Тепер їх вдалося виявити!", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter. повідомляє "Інтерфакс-Україна".
При цьому американський лідер наголосив, що Комі під час надання свідчень не відповідав прямо на поставлені запитання, зауважував, що "не знав, не пам'ятав або не міг згадати речі, коли про них запитували".
Минулої п'ятниці члени комітетів палати представників США з питань судочинства та нагляду провели закрите засідання, під час якого поставили запитання колишньому директору ФБР. Мова, ймовірно, йшла і про досьє президента Трампа.
У свою чергу, Дональд Трамп після цього закликав зобов'язати Комі дати свідчення в Конгресі США під присягою.
У травні 2017 року Трамп звільнив Джеймса Комі з поста директора ФБР за "неефективне керівництво бюро". Комі займався розслідуванням порушень колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон правил службового листування, що, на думку Демократичної партії США, могло призвести до поразки на виборах. Також Джеймс Комі розслідував можливе втручання РФ в американські вибори і зв'язки учасників передвиборчої кампанії Трампа з Москвою.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив сумніви в перспективах створення загальноєвропейської армії і вказав на роль США в підтримці безпеки в Європі - в минулому і в майбутньому.
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