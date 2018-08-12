Трамп скептично відгукнувся про ідею створення європейської армії

Президент США Дональд Трамп у суботу висловив сумніви в перспективах створення загальноєвропейської армії і вказав на роль США в підтримці безпеки в Європі - в минулому і в майбутньому.

"Ідея європейської армії не дуже добре спрацювала як в Першу світову війну, так і в другу. Але США тоді були там для вас і будуть завжди", - написав він на своїй сторінці в "Твіттері", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Все, що ми просимо - платіть чесно вашу частку за НАТО. Німеччина платить 1%, тоді як США 4,3% від свого набагато більшого ВВП - для захисту Європи. Справедливість!", - зазначив Дональд Трамп.

6 листопада президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі для оборони необхідна єдина армія, яка б не залежала від США. Пізніше ідею потримала канцлер Німеччини Ангела Меркель і голова Європарламенту Антоніо Таяні.

Дональд Трамп раніше розкритикував таку пропозицію французького колеги.

Нагадамо, у столиці Франції Парижі через масові протести "жовтих жилетів" затримано вже 354 людини, 127 з яких помістили під варту.