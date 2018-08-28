Труба відмовив 27 кандидатам у керівники до ДБР через підозру у держзраді та корупції

За його словами, частина кандидатів фігурують у журналістських розслідуваннях та кримінальних провадженнях

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що відмовив конкурсній комісії у розгляді питання про призначення 27 осіб на керівні посади відомства.

Зокрема, один із кандидатів фігурує у кримінальному провадженні щодо державної зради, заявив він на брифінгу у вівторок, інформує "Українська правда".

"Так, я не помилився, саме у кримінальному провадженні щодо держзради! Слідчий, який проводить розслідування, звертався із запитом у зовнішню комісію для того, щоб отримати будь-які результати. Яка була відповідь, я цього не знаю", - сказав Труба.

Також є кандидат, який разом із членами своєї родини фігурує у кримінальній справі щодо легалізації коштів, які здобуті злочинним шляхом, додав він.

"Інший кандидат тісно спілкується з представниками сепаратистів. Також є факт, коли два кандидати, які є кумами, разом розпочинали свій кар'єрний шлях, разом виграли конкурс на керівні посади до ДБР. Це не звинувачення, а так, ремарка", - сказав очільник відомства.

Нацагентство з питань протидії корупції має також перевірити майно, гектари землі та кошти зазначених кандидатів на керівники у ДБР, зазначив Труба.

Проте почути відповіді щодо моральних, професійних і особистих якостей директор Держбюро і суспільство могли від зовнішньої комісії, але наразі відповідей цих немає, через знищені результати поліграфу.

"За цей крок комісія не буде нести відповідальність, як і за інші свої кроки. Законом за це не передбачено жодної відповідальності", - заявив він.

За призначення чи не призначення, яке і за всю діяльність ДБР саме він буде нести відповідальність і саме тому прийняв рішення відмовити у розгляді питання про призначення 27 осіб на керівні посади, уточнив Труба.

Він додав, що повертає всі подання конкурсній комісії і яке рішення надалі буде ухвалене, він не знає, оскільки не має впливу на зовнішню комісію, бо вона сформована "політичними інститутами".

У Верховній раді є законопроект, який частково вирішує питання призначення кандидатів на керівні посади і участь у цьому директора ДБР, заявив він.

Очільник відомства додав, що у вересні буде робити все можливе, аби парламент ухвалив цей законопроект, але уточнив, що має дуже великі сумніви, що таке рішення дійсно буде позитивним.

"Незабаром Державне бюро розслідувань розпочне свою роботу. Не призначення керівників територіальних управлінь і структурних підрозділів центрального апарату не стане перепоною для запуску ДБР", - заявив Труба.

"Тому моє третє рішення: я призначаю на посади заступників директорів територіальних управлінь – кандидатів, які перемогли в конкурсі і по яких я вже провів спеціальну перевірку. Я призначаю виконувачів обов’язків керівників структурних підрозділів центрального апарату", - сказав він.

За його словами, заступники в територіальні управління вже обрані, визначені переможці – і їхні документи вже у нього на столі.

"Вони будуть призначені на днях – і з цього почне працювати 7 територіальних управлінь", - зазначив Труба.

На його думку, не важливо, з якого числа почне роботу ДБР, важливо, щоб працювали фахівці.

"Фактично, ми вже розпочали свою роботу як державний орган. Минулого тижня було прийнято на роботу перших переможців конкурсу. Так, їх 50 – це не багато для функціонування такого органу. Але це перший крок, який свідчить, що ми вже працюємо як державний орган", – заявив директор ДБР.

"Працювати як правоохоронний орган – розпочинати перші кримінальні провадження – ми зможемо, лише коли сформуємо слідчі підрозділи територіальних управлінь", – додав він.

"Так, конкурс на територіальні управління проходить набагато триваліше, але це 455 посад і це 1,5 тисячі осіб, які на даний час проходять співбесіду. 7 хвилин, як це зробила зовнішня (конкурсна) комісія – не достатньо, щоб визначити кандидата на посаду слідчого", – наголосив Труба.

Він обурився, що зовнішня конкурсна комісія обирає не лише директора ДБР і його заступників, але й 170 осіб керівного складу: "Це люди, про яких я нічого не знаю, але буду нести за них відповідальність".