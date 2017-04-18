Цьогоріч ЛГБТ-марш пройде на Хрещатику
Про це в коментарі виданню 44.ua розповів представник організації KyivPride Зорян Кісь.
"Ми з Нацполіцією прийшли до компромісу, що Марш буде проходити на Хрещатику. Однак у зв'язку з тим, що цього року учасників буде більше, то зараз опрацьовуються варіанти маршруту і його збільшення", - сказав він.
Кісь прогнозує, що цього року кількість учасників маршу буде значно більшою, ніж у попередні роки.
"Якщо торік у Марші рівності взяли участь близько 2 тис. осіб, то цього, ми плануємо, до ходи приєднаються близько 5 тис. учасників", - зазначив він.
Кісь заявив, що йому почали надходити погрози у Facebook.
Нагадаємо, 12 червня 2016 року в Києві пройшов Марш рівності, в якому, за даними поліції, взяли участь близько 1,5 тис. осіб. На марш прийшли також євродепутати Ребекка Хармс, Ана Гомеш. Їх супроводжує нардеп від БПП Сергій Лещенко.
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