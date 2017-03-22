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У 2018 р. розпочнуться тури на "Титанік", на дно океану

Вартість занурення складе близько 105,129 дол на одну людину
Подорож на "Титанік", який зазнав аварії в 1912 році знову стає "лакшері"-послугою. З травня 2018 року компанія Blue Marble Private анонсувала тури, які передбачають занурення на глибину 269 метрів, до місця де 32 роки тому були знайдені останки знаменитого круїзного лайнера.
У 2018 р. розпочнуться тури на "Титанік", на дно океану Фото:CNN

Вартість участі у турі на одну людину складе 105,129 дол. З урахуванням інфляції, що сталася за більш ніж сто років, ця сума еквівалентна вартості квитка у першому класі лайнера, що становила 4,350 дол., - повідомив телеканал CNN, з посиланням на прес-реліз Blue Marble Private.

Наголошується, що це ймовірно одна з останніх можливостей побачити останки знаменитого корабля на власні очі. В 2016 році, вчені виявили екстремофільну бактерію, яка за їхніми прогнозами протягом 15-20 років повністю зруйнує остов судна.

Занурення буде здійснюватися в міцному батискафі. Подорож до "Титанника" займе близько трьох годин.

Нагадаємо, Австралійський бізнесмен Клайв Палмер представив креслення судна, яке стане точною копією легендарного "Титаніка".

Скрипку з відомого лайнера "Титанік", яка грала, щоб заспокоїти пасажирів, коли судно почало тонути, продають з аукціону.

 

 

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22 03 2017 08:36
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