У 2018 р. розпочнуться тури на "Титанік", на дно океану
Вартість участі у турі на одну людину складе 105,129 дол. З урахуванням інфляції, що сталася за більш ніж сто років, ця сума еквівалентна вартості квитка у першому класі лайнера, що становила 4,350 дол., - повідомив телеканал CNN, з посиланням на прес-реліз Blue Marble Private.
Наголошується, що це ймовірно одна з останніх можливостей побачити останки знаменитого корабля на власні очі. В 2016 році, вчені виявили екстремофільну бактерію, яка за їхніми прогнозами протягом 15-20 років повністю зруйнує остов судна.
Занурення буде здійснюватися в міцному батискафі. Подорож до "Титанника" займе близько трьох годин.
Нагадаємо, Австралійський бізнесмен Клайв Палмер представив креслення судна, яке стане точною копією легендарного "Титаніка".
Скрипку з відомого лайнера "Титанік", яка грала, щоб заспокоїти пасажирів, коли судно почало тонути, продають з аукціону.
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