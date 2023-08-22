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Японія скоро розпочне скид води з ядерного реактора "Фукусіма-1" до океану

22 серпня 2023, 12:22
Японія скоро розпочне скид води з ядерного реактора
Фото: Shutterstock.com
Проти цього виступали росія та Китай.

Прем'єр-міністр оголосив Японії Фуміо Кішіда оголосив про початок скидання раніше очищеної радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1" з 24 серпня.  

Про це повідомляє Kyodo.

"Ми запросимо Tokyo Electric Power Company негайно приготуватися до початку скидання в океан відповідно до плану. Скидання води очікується 24 серпня, якщо погодні та морські умови не завадять цьому", - заявив прем'єр-міністр Японії.

Нагадаємо, понад десять років після ядерної аварії на АЕС у Фукусімі, власники 30 домогосподарств села Фукусіма можуть повернутися до своїх будинків після багаторічного очищення території від радіації.

Японія розглядає  можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем’єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

ЯпоніяФукусімареакторокеанвійна в Україніросія окупанти

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