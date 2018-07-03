CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чечні розбився вертоліт Мі-8, є загиблі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чечні розбився гелікоптер: близько восьми загиблих
За попередніми даними, вертоліт належав прикордонній службі Росії
Фото: hromadske.tv
За попередніми даними, вертоліт належав прикордонній службі Росії.
Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС, з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.
За даними агентства, загинули до 8 людей. Водночас агентство "РИА-Новости" повідомило про 7 загиблих.
Нагадаємо, вчора, 6 березня, під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26. В результаті інциденту загинули 32 особи.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 03 2018 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції