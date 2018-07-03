У Чечні розбився гелікоптер: близько восьми загиблих

У Чечні розбився вертоліт Мі-8, є загиблі.

За попередніми даними, вертоліт належав прикордонній службі Росії.

Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС, з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

За даними агентства, загинули до 8 людей. Водночас агентство "РИА-Новости" повідомило про 7 загиблих.

Нагадаємо, вчора, 6 березня, під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26. В результаті інциденту загинули 32 особи.