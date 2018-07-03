Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Чечні розбився гелікоптер: близько восьми загиблих

За попередніми даними, вертоліт належав прикордонній службі Росії
У Чечні розбився вертоліт Мі-8, є загиблі.
У Чечні розбився гелікоптер: близько восьми загиблих Фото: hromadske.tv

За попередніми даними, вертоліт належав прикордонній службі Росії.

Про це повідомляє федеральне агентство ТАСС, з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

За даними агентства, загинули до 8 людей. Водночас агентство "РИА-Новости" повідомило про 7 загиблих.

Нагадаємо, вчора, 6 березня, під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26. В результаті інциденту загинули 32 особи. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2018 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.