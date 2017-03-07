У Франції поліція затримали чоловіка, який готував замах на Макрона

Французька поліція затримала 23-річного жителя паризького передмістя Аржантея.

Молодик, який сам називає себе "націоналістом", зізнався слідчим у підготовці замаху на президента Франції Еммануеля Макрона, який мав відбутися 14 липня, повідомляє RFI з посиланням на радіостанцію RMC.

За даними джерела RMC у правоохоронних органах, поліції вдалося виявити зловмисника на одному з сайтів відеоігор, через який той намагався купити автомат Калашникова.

У результаті обшуку вдома в затриманого зброї виявлено не було. Однак молодий чоловік погрожував поліцейським кухонним ножем під час затримання. Після того, як він сам зізнався в підготовці замаху на президента, а також після його заяв на адресу чорношкірих, арабів і геїв, поліцейські передали справу в антитерористичний відділ паризької поліції.

Агентство AFP з посиланням на свої джерела, повідомляє, що чоловіка взяли під варту ще в суботу, 1 липня.

Як зазначає RMC, цього юнака, безробітного та психологічно неврівноваженого, в 2016 році вже судили за апологію тероризму.

Нагадаємо, що це не перша спроба замаху на президента в День взяття Бастилії. 14 липня 2002 року 25-річний неонацист Максим Брюнрі спробував вистрілити в Жака Ширака з карабіна під час параду на Єлисейських полях.