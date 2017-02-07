У Гамбурзі масштабна демонстрація напередодні G20, – ФОТО

На четвер заплановано проведення мітингу з назваою "Ласкаво просимо до пекла"

За кілька днів до саміту G20 у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію.

Про це повідомляє DW.

У дощову погоду в Гамбурзі, за даними поліції, зібралося близько 8000 демонстрантів, хоча організатори мітингу заявляють про 18 000 осіб.

"Близько 18 000 людей, понад 130 човнів і один чорний блок проти політики G20 в Гамбурзі", – написали організатори у своєму Twitter.



Фото: twitter.com/G20Protestwelle



Фото: twitter.com/G20Protestwelle



Фото: twitter.com/G20Protestwelle

Повідомляється, що демонстранти вийшли на мітинг з вимогою фундаментальної зміни політики в глобальному масштабі.

На тижні може бути проведено до 30 демонстрацій. Сьогоднішня демонстрація була організована групою під назвою "Протестна хвиля G20". На четвер заплановано проведення мітингу з назваою "Ласкаво просимо до пекла".

Серед учасників були сім'ї з дітьми, молодь та люди похилого віку. За словами поліцейського, мітинг пройшов "абсолютно мирно". Багато хто мав прапори та транспаранти з гаслами на кшталт: "Демократія зараз", "Планета Земля перш за все" та інші.

У період саміту місто охоронятимуть мінімум 15 000 поліцейських та понад 4 000 федеральних поліцейських.

Нагадаємо, 12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.