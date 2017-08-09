Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У квартирі пенсіонерки в Парижі знайшли 130 котів

Поліцейських викликали сусіди, які повідомили, що жінка викинула кошеня з вікна
У Парижі поліцейські знайшли в однокімнатній квартирі 60-річної пенсіонерки 130 котів.
У квартирі пенсіонерки в Парижі знайшли 130 котів Фото: скріншот

Поліцейській рейд відбувся у неділю в Парижі, в районі Монпарнас, повідомляє Le Parisien.

Поліцейських викликали сусіди, які повідомили, що жінка викинула кошеня з вікна. Коли поліцейські прибули на місце, їм довелось виламати двері квартири.

У приміщенні вони побачили пенсіонерку та десятки котів. Вони порахували, що їх було близько 130. Власниця квартири, 60-річна пані, була арештована.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі під час пожежі в будівлі Ермітажу в Зимовому палаці загинули три або чотири кішки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.