CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Парижі поліцейські знайшли в однокімнатній квартирі 60-річної пенсіонерки 130 котів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У квартирі пенсіонерки в Парижі знайшли 130 котів
Поліцейських викликали сусіди, які повідомили, що жінка викинула кошеня з вікна
Фото: скріншот
Поліцейській рейд відбувся у неділю в Парижі, в районі Монпарнас, повідомляє Le Parisien.
Поліцейських викликали сусіди, які повідомили, що жінка викинула кошеня з вікна. Коли поліцейські прибули на місце, їм довелось виламати двері квартири.
У приміщенні вони побачили пенсіонерку та десятки котів. Вони порахували, що їх було близько 130. Власниця квартири, 60-річна пані, була арештована.
Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі під час пожежі в будівлі Ермітажу в Зимовому палаці загинули три або чотири кішки.
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08 09 2017 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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