У квартирі пенсіонерки в Парижі знайшли 130 котів

Поліцейських викликали сусіди, які повідомили, що жінка викинула кошеня з вікна

У Парижі поліцейські знайшли в однокімнатній квартирі 60-річної пенсіонерки 130 котів.

Поліцейській рейд відбувся у неділю в Парижі, в районі Монпарнас, повідомляє Le Parisien.

Поліцейських викликали сусіди, які повідомили, що жінка викинула кошеня з вікна. Коли поліцейські прибули на місце, їм довелось виламати двері квартири.

У приміщенні вони побачили пенсіонерку та десятки котів. Вони порахували, що їх було близько 130. Власниця квартири, 60-річна пані, була арештована.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі під час пожежі в будівлі Ермітажу в Зимовому палаці загинули три або чотири кішки.