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У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити марихуану

Чоловік наполягав і його довелося затримати до приїзду патрульних
У Святошинському районі Києва чоловік запропонував "курнути" патрульним.
У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити марихуану Фото: facebook.com/KyivOperativ

Поліцейські в свій вихідний відпочивали біля озера. Спочатку вони намагалися пояснити чоловікові, що "їх це не цікавить і, взагалі, протизаконно". Але чоловік наполягав і його довелося затримати до приїзду патрульних. Про це повідомляє "Киев Оперативный" у Facebook.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Слідчо-оперативна група оформила матеріали по ст. 309 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у травні у жителя Городенківського району Івано-Франківської області виявили 200 кг марихуани.

Раніше у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.

 

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10 07 2017 16:15
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