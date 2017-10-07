У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити марихуану

У Святошинському районі Києва чоловік запропонував "курнути" патрульним.

Поліцейські в свій вихідний відпочивали біля озера. Спочатку вони намагалися пояснити чоловікові, що "їх це не цікавить і, взагалі, протизаконно". Але чоловік наполягав і його довелося затримати до приїзду патрульних. Про це повідомляє "Киев Оперативный" у Facebook.



Фото: facebook.com/KyivOperativ

Слідчо-оперативна група оформила матеріали по ст. 309 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у травні у жителя Городенківського району Івано-Франківської області виявили 200 кг марихуани.

Раніше у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.