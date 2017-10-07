CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Святошинському районі Києва чоловік запропонував "курнути" патрульним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити марихуану
Чоловік наполягав і його довелося затримати до приїзду патрульних
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Поліцейські в свій вихідний відпочивали біля озера. Спочатку вони намагалися пояснити чоловікові, що "їх це не цікавить і, взагалі, протизаконно". Але чоловік наполягав і його довелося затримати до приїзду патрульних. Про це повідомляє "Киев Оперативный" у Facebook.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Слідчо-оперативна група оформила матеріали по ст. 309 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у травні у жителя Городенківського району Івано-Франківської області виявили 200 кг марихуани.
Раніше у Запоріжжі правоохоронці вилучили у чоловіка 10 кг марихуани, які на "чорному" ринку оцінюються у мільйон гривень.
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10 07 2017 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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