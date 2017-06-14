У Києві на хабарі у 285 тисяч гривень затримали оперуповноваженого відділу поліції

У Києві на хабарі у 285 тис. гривень затримали оперуповноваженого відділу по боротьбі з незаконною легалізацією іноземців.

"Слідчими прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками СБУ в місті Києві та Київській області та КМУ ДВБ НП України 13.06.2017 затримано “на гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у сумі 285 тис. грн старшого оперуповноваженого відділу боротьби з незаконною легалізацією іноземців УБЗПТЛ ГУНП в місті Києві", - повідомляє прес-служба місцевої прокуратури.

При цьому уточнюється, що оперуповноважений вимагав від директора громадської організації грошові кошти в сумі 15 тис. дол. за закриття кримінального провадження щодо службового підроблення, а також за неперешкоджання законній діяльності цієї організації.

Фото: kyiv.npu.gov

Зловмисника затримали в машині неподалік выд парку "Феофанія" одразу після одержання ним першої частини хабара.

Наразі, як зазначають у прокуратурі, за місцем роботи та проживання чоловіка проведено обшуки. Йому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабаря) КК Україні.

Нагадаємо, у Львові затримали двох чоловіків, причетних до масштабної афери з комунальною власністю. Через них міськрада втратила щонайменше 40 об’єктів комунальної нерухомості, розташованих у центрі міста.