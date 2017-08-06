У Львові затримали двох чоловіків, причетних до масштабної афери з комунальною власністю
Загалом слідчі встановили чотирьох причетних до цієї афери, повідомляє ZAXID.NET.
Однак наразі вдалося затримати двох підозрюваних.
Одного з них – Артема Шпоту – суд арештував на 60 днів з альтернативою виходу під заставу у 240 тисяч гривень. Він є уродженцем міста Кадіївка на Луганщині (раніше – Стаханов), до Львова його етапували з Києва.
Другому підозрюваному – Сергієві Соболю, уродженцю Лисичанська на Луганщині, прокурори вимагають обрати запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО з заставою не менше 2 млн гривень. Протягом минулого року Соболь став власником 16 комунальних приміщень у різних районах Львова.
Третя підозрювана у цій справі – адвокат, яка і оформила сфабриковані документи, померла у січні цього року.
Ще одного підозрюваного правоохоронці наразі шукають і не розголошують деталей.
Вказується, що в листопаді минулого року стало відомо про масштабну аферу з нерухомістю. Львівська міськрада втратила щонайменше 40 об’єктів комунальної нерухомості, розташованих у центрі міста.
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