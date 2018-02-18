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У Києві перекрили шість станцій метро

Виходи не працюють на станціях "Університет", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Льва Толстого" та "Золоті ворота"
У Києві перекрили шість центральних станції метрополітену.
У Києві перекрили шість станцій метро Фото: ru.wikipedia.org

Про це "Громадському" повідомили у довідковій службі столичного метро.

Відтак, виходи не працюють на станціях "Університет", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Льва Толстого" та "Золоті ворота".

На запитання про те, на який час станції перекрили та з яких причин, у метрополітені відповіли, що не мають такої інформації.

Зазначимо, що цього дня в центрі Києва запланована низка заходів. Зокрема, це вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, марш на честь захисників Дебальцевського плацдарму, марш прихильників Саакашвілі за імпічмент президенту та марш "Смерть Росії" за ініціативою руху ОУН.

Нагадаємо, КП "Київський метрополітен" має намір з 24 лютого закрити підземний перехід на станції "Святошин" у зв’язку з ремонтом станції.

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18 02 2018 12:35
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