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У Києві затримали журналістку з Казахстану, яка просила політичного притулку

Вона перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом влади Казахстану
Журналістку Жанару Ахмет, яка втекла з Казахстану через переслідування, затримали у Києві.
У Києві затримали журналістку з Казахстану, яка просила політичного притулку Фото: "Громадське"

Про це "Громадському" повідомив її адвокат Владислав Грищенко.

За його словами, журналістку і громадського діяча затримали через те, що вона перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом влади Казахстану.

У Києві Жанара Ахмет разом з 9-річним сином живуть менше року і просять політичного притулку.

"21 жовтня близько 18 години в квартирі Жанари Ахмет вимкнули світло, коли вона вийшла в коридор подивитися, що сталося (бо в усьому будинку світло було), до неї підійшли двоє людей в цивільному. Вони назвалися співробітниками української поліції, при цьому документи не показали", - сказав Грищенко.

За його словами, Жанара Ахмет передбачає, що це були співробітники казахстанських правоохоронних органів.

Ахмет змогла викликати охорону житлового комплексу і зажадала викликати поліцію. Після того, як поліцейські прибули, люди в штатському зникли.

"Співробітникам Нацполіціі надійшла інформація, що нібито за цією адресою живе людина, яка ховається від правоохоронних органів Казахстану і перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу", - додав адвокат.

За словами Владислава Грищенко, інформацію про те, в якій справі і коли Жанара Ахмет була оголошена в розшук, захисту не надали.

Жанара Ахмет була змушена бігти в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які Жанара вважає політично мотивованими.

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22 10 2017 15:56
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