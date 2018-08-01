У Львові водійка збила патрульних і провезла одного з них на капоті півкілометра, - ВІДЕО

У неділю, 7 січня, у Львові водійка Peugeot 208 з ознаками наркотичного сп'яніння після зупинення за порушення Правил дорожнього руху збила патрульного і провезла його півкілометра на капоті.

У патрульній поліції міста повідомили, що жінка виїхала на трамвайну смугу зустрічного руху на вулиці Генерала Чупринки. Її зупинили патрульні, однак замість того, щоб пред'являти документи, жінка навмисно поїхала. Спочатку вона наїхала на одного інспектора, його від удару відкинуло убік. А тоді, вивернувши кермо, збила другого інспектора і повезла його на капоті. Вона провезла патрульного вулицями Чупринки, Захаревича та Котляревського, потім скинула з капоту і на великій швидкості втекла.

У результаті інциденту патрульний отримав забої, садна та перелом руки.

Поліцейські оперативно виявили та евакуювали автомобіль на арештмайданчик. Особу порушниці встановлено. Нею виявилася 26-річна жінка, яка вже неодноразово порушувала ПДР.

У 2015 році вона вже потрапляла в новинні сюжети.

Нагадаємо, що у Конча-Заспі водій мікроавтобуса на пішохідному переході збив на смерть 40-річну жінку та втік з місця ДТП.