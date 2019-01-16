У неділю в ефір вийде останній випуск "Караоке на Майдані"

У неділю, 20 січня, в ефір вийде останній випуск програми "Караоке на Майдані". Телепрограма встановила національний рекорд і стала найтривалішим шоу в Україні, яке безперервно виходило в ефір упродовж 20 років.

Також рекорд встановив Ігор Кондратюк за найдовший термін роботи ведучим програми, повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише LB.ua.

За даними "Телекритики", "Караоке" не включили в нову стратегію розвитку холдингу StarLightMedia.

Кондратюк сказав, що готовий і надалі працювати над програмою. "Коли ми минулого року укладали контракт з СТБ на вихід програми, то домовилися з Володимиром Бородянським, що передача буде виходити на каналі останній рік, оскільки в нього були інші плани. Згодом він організував велику реорганізацію холдингу", - розповів Кондратюк.

"Я дуже довго на телебаченні, щоб вважати проблемою непродовження контракту. Після звільнення Бородянського я написав смс-повідомлення новому керівництву холдингу про те, що, якщо є бажання випускати "Караоке" в подальшому, ми готові виробляти програму. Керівництво відповіло, що вони розбираються в реорганізаційних процесах і дадуть відповідь не раніше, ніж наприкінці січня. Для мене це було сигналом шукати інші канали-партнери. Я це робив минулого року, але поки без успіхів", - розповів Кондратюк.

16 грудня 2018 року на ВДНГ у Києві відзняли останні два ефіри програми.

Перший випуск "Караоке на Майдані" вийшов у телеефір 17 січня 1999 року на телеканалі "Інтер", потім його випускали "1+1" і телеканал "СТБ". Багато переможців "Караоке" згодом брали участь у талант-шоу "Шанс", з ефірів програми виросли українські виконавці Alyosha, Тарас Тополя, Kadnay, Павло Табаков, Наталка Валевська, Маша Собко, Міла Нітіч, Олександр Скічко та інші.