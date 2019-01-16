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У неділю в ефір вийде останній випуск "Караоке на Майдані"

Програму визнали недостатньо рейтинговою для нової структури телехолдингу
У неділю, 20 січня, в ефір вийде останній випуск програми "Караоке на Майдані". Телепрограма встановила національний рекорд і стала найтривалішим шоу в Україні, яке безперервно виходило в ефір упродовж 20 років.
У неділю в ефір вийде останній випуск "Караоке на Майдані" Фото: ukr.lb.ua

Також рекорд встановив Ігор Кондратюк за найдовший термін роботи ведучим програми, повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, пише LB.ua.

За даними "Телекритики", "Караоке" не включили в нову стратегію розвитку холдингу StarLightMedia.

Кондратюк сказав, що готовий і надалі працювати над програмою. "Коли ми минулого року укладали контракт з СТБ на вихід програми, то домовилися з Володимиром Бородянським, що передача буде виходити на каналі останній рік, оскільки в нього були інші плани. Згодом він організував велику реорганізацію холдингу", - розповів Кондратюк.

"Я дуже довго на телебаченні, щоб вважати проблемою непродовження контракту. Після звільнення Бородянського я написав смс-повідомлення новому керівництву холдингу про те, що, якщо є бажання випускати "Караоке" в подальшому, ми готові виробляти програму. Керівництво відповіло, що вони розбираються в реорганізаційних процесах і дадуть відповідь не раніше, ніж наприкінці січня. Для мене це було сигналом шукати інші канали-партнери. Я це робив минулого року, але поки без успіхів", - розповів Кондратюк.

16 грудня 2018 року на ВДНГ у Києві відзняли останні два ефіри програми.

Перший випуск "Караоке на Майдані" вийшов у телеефір 17 січня 1999 року на телеканалі "Інтер", потім його випускали "1+1" і телеканал "СТБ". Багато переможців "Караоке" згодом брали участь у талант-шоу "Шанс", з ефірів програми виросли українські виконавці Alyosha, Тарас Тополя, Kadnay, Павло Табаков, Наталка Валевська, Маша Собко, Міла Нітіч, Олександр Скічко та інші.

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16 01 2019 19:36
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